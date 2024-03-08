Почему важно получать «белую» зарплату, рассказали россиянам

23:33, 08 марта 2024, ПАИ

Самое главное в трудовой деятельности – это работать с «белой» зарплатой, а не с зарплатой в конвертах. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Страховая пенсия состоит из фиксированной и страховой частей. Фиксированная выплата в 2024 году составляет 8 134 рубля 88 копеек, страховая часть зависит от общего трудового стажа и среднего заработка до 1 января 2002 года и от суммы пенсионных взносов после этой даты.

В 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте 58 лет и мужчины в возрасте 63 лет, проработавшие не менее 15 лет и накопившие 28,2 пенсионных балла. Причём баллы копятся только с официальной зарплаты.

Некоторые работодатели идут на хитрость – нанимают работников по «серым» схемам, которые подразумевают выплаты части зарплаты в конвертах, но это ущемление прав работника, поскольку это ведёт к недостатку на пенсионных лицевых счетах, пояснила Светлана Бессараб.