Мясопустную родительскую субботу отмечают 9 марта

10:28, 09 марта 2024, ПАИ

Мясопустную родительскую субботу отмечают сегодня, 9 марта. В православном календаре она значится как вселенская, то есть в это время поминают всех усопших, пишет газета «Известия».

В этот день принято молиться об усопших и ставить свечи за упокой души. Помолиться можно как в храме на службе, так и дома.

Сегодня в храме также освящают пищу для поминального стола: традиционно кутью. Также поминают блинами, пирогами и горячим напитком из сухофруктов. Принято, чтобы количество угощений было нечётным. Кроме того, в родительскую субботу следует воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя.

Вместе с этим нельзя использовать бранные слова и плохо говорить об усопших. Церковь считает подобные поступки неуважением к памяти умерших, лучше подать милостыню или помочь нуждающимся.

Родительские субботы в этом году:

– 9 марта (мясопустная родительская суббота),

– 30 марта, 6, 13 апреля (2-я, 3-я и 4-я седмицы Великого поста),

– 9 мая (день поминовения усопших воинов),

– 14 мая (Радоница),

– 22 июня (троицкая родительская суббота),

– 11 сентября (день поминовения православных воинов),

– 2 ноября (дмитриевская родительская суббота).