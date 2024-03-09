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Общество

Мясопустную родительскую субботу отмечают 9 марта

Мясопустную родительскую субботу отмечают сегодня, 9 марта. В православном календаре она значится как вселенская, то есть в это время поминают всех усопших, пишет газета «Известия».

В этот день принято молиться об усопших и ставить свечи за упокой души. Помолиться можно как в храме на службе, так и дома.

Сегодня в храме также освящают пищу для поминального стола: традиционно кутью. Также поминают блинами, пирогами и горячим напитком из сухофруктов. Принято, чтобы количество угощений было нечётным. Кроме того, в родительскую субботу следует воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя.

Вместе с этим нельзя использовать бранные слова и плохо говорить об усопших. Церковь считает подобные поступки неуважением к памяти умерших, лучше подать милостыню или помочь нуждающимся.

Родительские субботы в этом году:

– 9 марта (мясопустная родительская суббота),
– 30 марта, 6, 13 апреля (2-я, 3-я и 4-я седмицы Великого поста),
– 9 мая (день поминовения усопших воинов),
– 14 мая (Радоница),
– 22 июня (троицкая родительская суббота),
– 11 сентября (день поминовения православных воинов),
– 2 ноября (дмитриевская родительская суббота).

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