Фестиваль «Масленичный разгуляй» стартовал в Детском парке Пскова
Областной фестиваль «Масленичный разгуляй» стартовал в Детском парке Пскова, сообщает корреспондент ПАИ.
Представители творческих объединений и фольклорных коллективов со всей области собрались у амфитеатра, чтобы дать старт большому народному празднику.
«В Псковской области тоже отмечали малую Масленицу, и мы возрождаем эту традицию. Инициатором выступает Псковский областной центр народного творчества, который в этом году отмечает 80 лет со дня своего образования», – отметили организаторы.
В 2024 году Масленичная неделя начнётся в понедельник, 11 марта, а завершится в воскресенье, 17 марта. Сегодня по традиции начинается малая Масленица. Гостей ждут творческие выступления, игры, хороводы, частушки и мастер-классы.