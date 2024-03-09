Фестиваль «Масленичный разгуляй» стартовал в Детском парке Пскова

13:18, 09 марта 2024, ПАИ

Областной фестиваль «Масленичный разгуляй» стартовал в Детском парке Пскова, сообщает корреспондент ПАИ.

Представители творческих объединений и фольклорных коллективов со всей области собрались у амфитеатра, чтобы дать старт большому народному празднику.

«В Псковской области тоже отмечали малую Масленицу, и мы возрождаем эту традицию. Инициатором выступает Псковский областной центр народного творчества, который в этом году отмечает 80 лет со дня своего образования», – отметили организаторы.

В 2024 году Масленичная неделя начнётся в понедельник, 11 марта, а завершится в воскресенье, 17 марта. Сегодня по традиции начинается малая Масленица. Гостей ждут творческие выступления, игры, хороводы, частушки и мастер-классы.