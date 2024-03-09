Традиционные народные гулянья проходят в Новосокольниках
Традиционные народные гулянья, посвящённые прощанию с зимой и встрече весны, состоялись в Новосокольниках сегодня, 9 марта. Об этом пишет газета «Новосокольнический край».
Впервые праздник прошёл на территории, которую отремонтировали в прошлом году по программе «Формирование городской комфортной среды».
На площади перед Домом культуры установили красный столб, который пытались покорить гости и жители города. Самые ловкие получили призы – постельное бельё и предметы быта. Участники праздничных мероприятий также состязались в поднятии гири, вели бои мешками на бревне.
Кроме того, все желающие смогли попробовать традиционное масленичное угощение – блины.
Комментарии: 0 Обсудить >>>