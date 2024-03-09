Традиционные народные гулянья проходят в Новосокольниках

16:43, 09 марта 2024, ПАИ

Традиционные народные гулянья, посвящённые прощанию с зимой и встрече весны, состоялись в Новосокольниках сегодня, 9 марта. Об этом пишет газета «Новосокольнический край».

Впервые праздник прошёл на территории, которую отремонтировали в прошлом году по программе «Формирование городской комфортной среды».

На площади перед Домом культуры установили красный столб, который пытались покорить гости и жители города. Самые ловкие получили призы – постельное бельё и предметы быта. Участники праздничных мероприятий также состязались в поднятии гири, вели бои мешками на бревне.

Кроме того, все желающие смогли попробовать традиционное масленичное угощение – блины.