Больше половины россиян голосуют за отмену ЕГЭ

10:25, 10 марта 2024, ПАИ

63% россиян считают, что ЕГЭ необходимо отменить. Такая информация получена в результате исследования сервиса SuperJob.

«63% россиян отрицательно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его следует отменить. В поддержку ЕГЭ высказались 17% опрошенных», — говорится в исследовании.

Больше противников экзамена оказалось среди респондентов старше 45 лет - 73%. Положительно о ЕГЭ чаще отзывались респонденты моложе 34 лет (23%). Среди родителей 10- и 11-классников 78% хотят отмены ЕГЭ.

При этом отмечается, что за год число противников ЕГЭ сократилось на 3%. По итогам опроса, проведенного в 2023 году, их было 66%. В опросе также приняли участие 500 учителей. Среди них положительное отношение к ЕГЭ встречается чаще: у 34% опрошенных. За год этот показатель не изменился.

Опрос проводился в период с 27 февраля по 6 марта во всех федеральных округах России. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.