До конца приёмной кампании в вузы выпускникам разрешат пересдавать ЕГЭ

13:06, 29 февраля 2024, ПАИ

До конца приёмной кампании в вузы выпускникам разрешат пересдавать ЕГЭ. Об этом в своём послании Федеральному Собранию 29 февраля сообщил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. «Предлагаю дать выпускникам второй шанс: по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы», – сказал Путин.

Президент также предложил разобраться с проблемой недостаточно качественного образования, при котором учителя «говорят одно, а на экзамене спрашивают другое». Из-за этого многие родители вынуждены нанимать репетиторов, что не всем по карману.