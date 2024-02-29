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Политика

До конца приёмной кампании в вузы выпускникам разрешат пересдавать ЕГЭ

До конца приёмной кампании в вузы выпускникам разрешат пересдавать ЕГЭ. Об этом в своём послании Федеральному Собранию 29 февраля сообщил президент Владимир Путин.

Фото: ПАИ

Он подчеркнул, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. «Предлагаю дать выпускникам второй шанс: по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы», – сказал Путин.

Президент также предложил разобраться с проблемой недостаточно качественного образования, при котором учителя «говорят одно, а на экзамене спрашивают другое». Из-за этого многие родители вынуждены нанимать репетиторов, что не всем по карману.

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