Себежанка спела «Калинку» на федеральном канале

11:19, 10 марта 2024, ПАИ

Себежанка Варвара Федотова выступила на канале «Россия» 8 марта, сообщает газета «Призыв».

Вокалистка спела в программе «Ну-ка все вместе хором!»: в составе вокального ансамбля ARIELLE она исполнила песню «Калинка».

«Вот и наша «Калинка», которая уже так полюбилась публике! Спасибо всем, кто за нас болел. Ваша поддержка невероятно ощутима!» – комментирует Варвара.