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Культура

Себежанка спела «Калинку» на федеральном канале

Себежанка Варвара Федотова выступила на канале «Россия» 8 марта, сообщает газета «Призыв».

Вокалистка спела в программе «Ну-ка все вместе хором!»: в составе вокального ансамбля ARIELLE она исполнила песню «Калинка».

«Вот и наша «Калинка», которая уже так полюбилась публике! Спасибо всем, кто за нас болел. Ваша поддержка невероятно ощутима!» – комментирует Варвара.

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