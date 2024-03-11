Пыталовский район подготовился к размещению мобильного избирательного участка

12:26, 11 марта 2024, ПАИ

Пыталовский район готов к размещению мобильного избирательного участка, предназначенного для приезжающих из-за границы граждан России, которые хотят отдать свой голос на выборах президента 15-17 марта. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева.

По словам Веры Кондратьевой, участок организуют наподалёку от международного пункта пропуска «Убылинка» на границе с Латвией.

«Место мы уже определили. Буквально сегодня выезжали, чтобы ещё раз посмотреть, всё ли в порядке. Территория готова. Здесь будут стоять два автобуса – собственно избирательный участок с членами комиссии и наблюдателями и автобус-буфет, где избиратели смогут подкрепиться и согреться. Будет и биотуалет», – рассказала глава округа.

Вера Кондратьева уточнила, что рядом с участком будут дежурить сотрудники полиции. «Разумеется, наша деятельность согласована с погранслужбой, с таможенными службами и Росграницей», – отметила Вера Кондратьева.

«Теперь осталось только дождаться прибытия брендированных автобусов», – заключила глава округа.

Ранее сообщалось, что в приграничных районах Псковской области будут работать девять избирательных участков для граждан России, приезжающих из-за рубежа. Помимо Пыталовского участки откроются также в Печорском и Себежском районах.

Заявление для голосования можно будет подать прямо на избирательном участке. Бланки для таких голосующих избирательная комиссия подготовит специально. Для голосования на девяти участках в приграничных районах Псковской области можно будет использовать заграничный и дипломатический паспорта.