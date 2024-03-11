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Общество

Название кафе «Кофе с Кикоиным» объяснили его создатели

Как появилась идея названия кафе «Кофе с Кикоиным», рассказали создатели заведения Екатерина Рабченюк и Дмитрий Иванов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Название кафе «Кофе с Кикоиным» объяснили его создатели. Фото: ПАИ

Екатерина Рабченюк рассказала, что, когда они думали о нейминге, большую роль сыграло именно местоположение кафе рядом с памятником. «Если бы не рядом находившийся бюст Кикоина, мы бы вряд ли назвали кафе так. Но, конечно, дело не только в названии: на этом прежде всего можно было построить классную концепцию... Факторов, по которым мы выбрали это название, очень много», – пояснила она.

На первом варианте формы сотрудников заведения были формулы из школьного учебника по физике, благодаря которому, чаще всего, первый раз и знакомятся с Кикоиным, добавила создательница кафе.

«Ты приезжаешь куда-то, выбираешь, куда хочешь пойти. Смотришь на карту, много выскакивает таких названий: «Жаворонок», «Будильник», «Рассвет». Глаз не цепляется. Наверняка я обращу внимание на заведение, где будет какая-то интересная идея... Мы с Катей смеялись, как у нас придорожные кафе называются. «У Михалыча», «У Петровича». Мы вначале такую версию сделали – «У Кикоина». Почему? Потому что здесь бюст», – подчеркнул Дмитрий Иванов.

Подробнее о псковской кофейне «Кофе с Кикоиным» можно узнать в материале ПАИ «#Кикорантин: Как карантин изменил псковские кофейни».

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