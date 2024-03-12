Как начать участвовать в грантовых конкурсах
Жители Псковской области могут подать заявку в Школу социального проектирования, которая пройдёт в онлайн-формате. Занятия состоятся с 15 по 26 апреля в вечернее время на онлайн-платформе «Контур.толк».
В рамках школы участники смогут узнать, как выявлять социально значимые проблемы, как оформлять заявки, определять целевую аудиторию, цели и задачи проекта, а также составлять календарный план мероприятий. Кроме того, эксперты расскажут о подготовке сметы, выборе подходящего конкурса и номинации, об информационном сопровождении проекта и поиске партнёров. Также участники узнают, как подготавливать письма поддержки, и услышат критерии оценки проекта.
Каждый обучающийся получит записи всех шести лекций на два месяца, авторскую рабочую тетрадь по разработке социальных проектов и бесплатную индивидуальную консультацию с экспертом по теме разработанного проекта.
Зарегистрироваться в школу можно по ссылке.
Реклама. Николаева Анастасия Дмитриевна. ИНН 602712513806.
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