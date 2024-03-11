Исправительный центр для осуждённых открылся в Пскове

21:52, 11 марта 2024, ПАИ

Исправительный центр для осуждённых открылся в ИК-4 УФСИН России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе управления.

В Псковской области это уже четвёртое учреждение, в котором осуждённые будут выполнять принудительные работы. Оно рассчитано на 70 человек, которые будут работать в производственно-промышленном комплексе «СКТ Групп» и проживать в специально подготовленном общежитии площадью более 700 квадратных метров.

В новом исправительном центре установлены современная бытовая техника и камеры видеоконтроля, имеются спальные секции, комнаты для приготовления и приёма пищи, для проведения воспитательной работы, санузлы, кабинеты для личного состава, помещения для нарушителей режима.