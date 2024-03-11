Дни этнокультурного многообразия стартовали в Псковской области

23:24, 11 марта 2024, ПАИ

Акция «Дни этнокультурного многообразия» стартовала в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской областной общественной организации «Чудской проект».

Акция продлится до 22 марта. В ней могут принять участие образовательные учреждения региона. В рамках акции участникам предоставляется просветительско-образовательный комплект, включающий мультимедийную программу, занятия и видеоролики о наиболее многочисленных народах, этнографическую онлайн-викторину и другие материалы, которые можно скачать по ссылке.

По итогам проведения акции самые активные учителя и педагоги будут приглашены к участию в презентации результатов проекта «Этнокультурный регион», отмечены благодарственными письмами и памятными подарками.

Акция «Дни этнокультурного многообразия» проводится Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» в рамках проекта «Этнокультурный регион», который реализуется при поддержке правительства Псковской области.