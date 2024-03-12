Очевидцев ДТП с жертвой ищут в Псковской области

11:02, 12 марта 2024, ПАИ

Очевидцев ДТП, произошедшего на 461-м километре автодороги М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск в Великолукском районе 20 июня 2023 года, ищут в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Автобус Yutong, за рулём которого находился крымчанин, столкнулся с автомобилем Nissan Patrol.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Nissan Patrol получил телесные повреждения, из-за которых скончался в Великолукской межрайонной больнице.

Очевидцев ДТП просят обратиться в дежурную часть УМВД России по Псковской области (8 8112) 66-16-49 либо по телефону (8 8112) 59-30-63 или 8-911-380-44-05.