Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Очевидцев ДТП с жертвой ищут в Псковской области

Очевидцев ДТП, произошедшего на 461-м километре автодороги М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск в Великолукском районе 20 июня 2023 года, ищут в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Автобус Yutong, за рулём которого находился крымчанин, столкнулся с автомобилем Nissan Patrol.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Nissan Patrol получил телесные повреждения, из-за которых скончался в Великолукской межрайонной больнице.

Очевидцев ДТП просят обратиться в дежурную часть УМВД России по Псковской области (8 8112) 66-16-49 либо по телефону (8 8112) 59-30-63 или 8-911-380-44-05.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 марта 2024

Шесть пожаров ликвидировано в Псковской области за минувшие сутки
11 марта 2024

Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Невельском районе
11 марта 2024

Мужчина, пострадавший в ДТП в Пушкиногорском районе, скончался по пути в больницу
11 марта 2024

Опубликованы подробности смертельного ДТП в Пушкиногорском районе
11 марта 2024

Два человека погибли в ДТП в Пушкиногорском районе
11 марта 2024

Собаку и автомобиль спасли от огня в Порховском районе
11 марта 2024

Жители Псковской области потеряли деньги при попытке защитить родственников
11 марта 2024

Пожарные ликвидировали возгорание дома в Пыталово

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...