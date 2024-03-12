Девять классов закрыто в Псковской области на карантин

11:38, 12 марта 2024, ПАИ

Девять классов в пяти средних школах Псковской области закрыто на карантин из-за заболеваемости ОРВИ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Кроме того, на данный момент закрыто шесть групп в пяти дошкольных учреждениях.

Всего в регионе полностью на карантин закрыто два дошкольных учреждения и одна средняя школа.

Всего в Псковской области с 4 по 10 марта зафиксировали 3 254 случая заболевания ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 21,8 %.