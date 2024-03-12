Корейские стрижки и чёлки-шторки: стилист рассказала о предпочтении жительниц Псковской области
Какие стрижки пользуются популярностью у жительниц Великих Лук, а также какие тренды есть в этой сфере, рассказала парикмахер-стилист Ирина Кинович, пишет Luki-News.
По словам специалиста, на пике популярности остаются текстурные стрижки, такие как шегги разной длины, а также бикси, маллет, ультракороткие стрижки и корейские стрижки.
«Без внимания не остаются и длинные волосы, и лёгкие челки-шторки различной длины», – подчеркнула Ирина Кинович.
Если рассматривать цвет волос, то в топе остаются сложные техники окрашивания, сказала она. «При этом уходят в сторону холодные оттенки. Цвет волос подбирается по цвету кожи и глаз. Можно сказать, что сейчас наиболее популярны более тёплые оттенки: от тепло-коричневых и шоколадных до нежно-персиковых», – отметила Ирина Кинович.
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Корейские стрижки и чёлки-шторки: стилист рассказала о предпочтении жительниц Псковской области