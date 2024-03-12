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Политика

Сэкономленные от выплаты долгов деньги Александр Котов считает необходимым потратить на инфраструктуру ЖКХ

Инициативу списать две трети бюджетной кредитной задолженности регионов, которую озвучил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, прокомментировал спикер регионального парламента Александр Котов.

Сэкономленные от выплаты долгов деньги Александр Котов считает необходимым потратить на инфраструктуру ЖКХ. Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«Безусловно, это очень важная инициатива со стороны президента, и она не спонтанная. Дело в том, что у регионов на протяжении целого ряда лет накапливалась задолженность по кредитам, по бюджетным и по коммерческим в том числе», – сказал Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 марта.

При этом долги у регионов появились не из-за того, что кто-то неэффективно работал, подчеркнул он. «Мы все хотим развиваться, хотим, чтобы экономика региона развивалась, чтобы развивалась социальная сфера, чтобы качественно оказывались услуги населению. И, в общем-то, по этой причине, с учётом того, что денежных средств, как известно, всегда недостаточно, регионы вынуждены были брать кредиты», – подчеркнул председатель облсобрания.

Но при этом есть одно условие – денежные средства, которые высвобождаются от обслуживания долга по кредитам, должны быть направлены на инфраструктуру и проекты, обратил внимание Александр Котов.

«Инфраструктурные проекты – это то, что работает в долгую, то, что позволит, собственно, на протяжении целого ряда последующих лет обеспечивать как раз условия для развития экономики. И вот над этим нам надо будет серьёзно поработать, чтобы, с одной стороны, такие инфраструктурные проекты подготовить, а они всегда дорогостоящие. С другой стороны, поскольку это кредитные ресурсы, соответственно, нужно найти источник для того, чтобы профинансировать эти проекты», – сказал спикер регионального парламента.

По мнению Александра Котова, деньги, которые высвободятся, можно направить на сферу ЖКХ. «Нам важно обратить внимание сегодня на коммунальную инфраструктуру, потому что мы давно говорим о том, что у коммунальных сетей очень высокий износ. Соответственно, нам нужно делать всё возможное, чтобы эти сети приводить в порядок. И вот как раз у нас появляется возможность заняться именно этим. Это и водопроводы, и тепловые сети, и где-то в каких-то случаях могут быть котельные, очистные сооружения и водопроводы, и канализации», – заключил он.

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