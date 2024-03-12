Год условно получил пскович за 15 краж из магазина

17:02, 12 марта 2024, ПАИ

Год условно получил пскович за 15 краж из магазина, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

На суде выяснилось, что ранее судимый молодой человек с 24 октября по 17 ноября 2023 года совершил мелкие хищения из магазинов города Пскова. Одна кража не увенчалась успехом, молодого человека задержали сотрудники магазина.

Подсудимый в зале судебного заседания признал вину и раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, явился с повинной, погасил добровольно материальный ущерб по 15 эпизодам.

Суд окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок год условно с испытательным сроком 1 год.