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Общество

Псковички рассказали о безрассудных поступках ради мужчин

О безрассудных поступках, совершённых ради мужчин псковичками, рассказал SuperJob.

17 % жительниц Пскова называют безрассудным поступком замужество, 8 % – переезд. 5 % псковичек ради мужчины ездили в другие города и страны, а 3 % назвали главным безрассудством свою влюблённость.

Также псковички считают безрассудным уход из дома ради мужчины, прыжок с тарзанки, пластические операции, увольнение с работы и покупку дорогих подарков. Некоторые жительницы Пскова рассказали, что делали мужчине предложение руки и сердца, брали для него кредит на своё имя, прощали измену и общались с любовницей мужа, переоформляли на мужчину свою недвижимость, носили мини-юбки и чулки в мороз, а также делали привороты.

При этом 40 % псковичек отметили, что не совершали безрассудных поступков ради мужчин.

Ранее псковичи рассказали, какие безрассудные поступки совершали ради женщин.

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