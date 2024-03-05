Псковичи рассказали, какие безрассудные поступки совершали ради женщин

08:41, 05 марта 2024, ПАИ

Псковичи рассказали, какие безрассудные поступки совершали ради женщин. Об этом сообщается в опросе сервиса SuperJob.

В преддверии 8 Марта 26% мужчин заявили, что женитьба является самым необдуманным поступком, который они совершили ради женщины.



6% мужчин безрассудным поступком назвали долгие поездки ради встреч с любимой. 5% считают безумием со своей стороны признание в любви. Еще 5% ради женщины решились на переезд.



По 4% голосов набрали такие безумные поступки, как драки и покорение высоты: «Залезал в общагу к невесте по водосточной трубе». Еще 2% утверждают, что буквально разорились ради дорогого подарка женщине.



1 из 100 мужчин ради любимой брал кредиты. Также по 1% прыгали с высоты, купались в проруби, прощали измены. Еще 1% назвал безрассудством развод с женой ради любовницы. Среди других неординарных поступков во имя любви — именные татуировки, серенады, ссоры с родителями и даже увольнения с работы.



В жизни 18% респондентов не было любовных безрассудств.