До +10 градусов прогнозируют в Псковской области 14 марта
Облачная погода с прояснениями прогнозируется на территории Псковской области 14 марта. Ночью преимущественно ожидается без осадков, днём – местами небольшой дождь, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области составит ночью от -3 до +2 градусов, днём – от +5 до +10 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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