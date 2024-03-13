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Общество

До +10 градусов прогнозируют в Псковской области 14 марта

Облачная погода с прояснениями прогнозируется на территории Псковской области 14 марта. Ночью преимущественно ожидается без осадков, днём – местами небольшой дождь, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

До +10 градусов прогнозируют в Псковской области 14 марта. Фото: ПАИ

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области составит ночью от -3 до +2 градусов, днём – от +5 до +10 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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