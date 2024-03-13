50% псковичей не хотят уменьшать зарплатные ожидания ради удалёнки

14:25, 13 марта 2024, ПАИ

50 % псковичей не готовы снижать зарплатные ожидания ради удалённой работы, следует из данных опроса SuperJob.

Объём работы на удалённой работе не снижается, комментируют респонденты. Потерять до 5 % зарплаты ради хоум-офиса готов каждый шестой (17 % опрошенных). Снизить ожидания на 10 % – каждый девятый (11 %). Зарабатывать на 15 % меньше готовы согласиться 7 %. Потерять пятую часть заработка – 4 %, четвёртую часть заработка – только 1 %.

Причём количество тех, кто не хочет идти на снижение зарплатных ожиданий, растёт с возрастом и доходом респондентов.

Ранее псковички рассказали о безрассудных поступках ради мужчин.