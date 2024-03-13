Алгоритм действий при ДТП напомнили псковским водителям

15:01, 13 марта 2024, ПАИ

Как себя вести при возникновении дорожно-транспортного происшествия, напомнили псковичам специалисты УМВД России по Псковской области.

Они разработали понятный и доступный алгоритм при ДТП, в котором отразили все основные правила поведения водителя транспорта в самых разных обстоятельствах.

Отметим, что с 4 по 10 марта в Псковской области зарегистрировали девять дорожно-транспортных происшествий – один человек погиб, а десять получили травмы различной степени тяжести.