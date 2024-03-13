Алгоритм действий при ДТП напомнили псковским водителям
Как себя вести при возникновении дорожно-транспортного происшествия, напомнили псковичам специалисты УМВД России по Псковской области.
Они разработали понятный и доступный алгоритм при ДТП, в котором отразили все основные правила поведения водителя транспорта в самых разных обстоятельствах.
Отметим, что с 4 по 10 марта в Псковской области зарегистрировали девять дорожно-транспортных происшествий – один человек погиб, а десять получили травмы различной степени тяжести.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
13 марта 2024
Несколько сотен человек посетили филиал Музея обороны и блокады Ленинграда в Дедовичах за месяц