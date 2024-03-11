40 пьяных водителей задержали в Псковской области за неделю
1 697 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники псковской Госавтоинспекции с 4 по 10 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
40 водителей находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения, четверо из них уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение.
Кроме того, зарегистрировали девять дорожно-транспортных происшествий – один человек погиб, а десять получили травмы различной степени тяжести, заключили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что несколько нетрезвых водителей выявили в Пскове и Себеже в праздники.
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