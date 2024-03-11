40 пьяных водителей задержали в Псковской области за неделю

11:43, 11 марта 2024, ПАИ

1 697 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники псковской Госавтоинспекции с 4 по 10 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

40 водителей находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения, четверо из них уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение.

Кроме того, зарегистрировали девять дорожно-транспортных происшествий – один человек погиб, а десять получили травмы различной степени тяжести, заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что несколько нетрезвых водителей выявили в Пскове и Себеже в праздники.