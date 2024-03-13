Проведение Фестиваля русской музыки обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая 50-у Фестивалю русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 13 марта.
О мероприятии, которое пройдёт с 16 по 25 марта, расскажет художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников.
С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.
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