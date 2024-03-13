Прекращение движения по улице Крупской в Пскове продлили до 22 марта
Период временного прекращения движения транспорта по улице Крупской в районе дома № 9 в Пскове продлили до 22 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Завершение работ по строительству инженерных сетей водоотведения и открытие этого участка дороги планировалось на 13 марта, однако в связи с производственной необходимостью период временного прекращения движения продлён.
В качестве объездов определены Хлебный проезд, 1-й Филоновский проезд.
Псковичей просят заранее выбирать пути объезда и соблюдать требования дорожных знаков.
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13 марта 2024
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