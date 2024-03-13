Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Прекращение движения по улице Крупской в Пскове продлили до 22 марта

Период временного прекращения движения транспорта по улице Крупской в районе дома № 9 в Пскове продлили до 22 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Завершение работ по строительству инженерных сетей водоотведения и открытие этого участка дороги планировалось на 13 марта, однако в связи с производственной необходимостью период временного прекращения движения продлён.

В качестве объездов определены Хлебный проезд, 1-й Филоновский проезд.

Псковичей просят заранее выбирать пути объезда и соблюдать требования дорожных знаков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 марта 2024

Псково-Печерская духовная семинария объявила приём на 2024-2025 учебный год
13 марта 2024

На сборные экскурсии Музея истории города Печоры приглашают псковичей и гостей региона 16 марта
13 марта 2024

Стало известно, во сколько обойдутся блины жителям Псковской области
13 марта 2024

Самые интересные детские площадки в Псковской области назвал эксперт
13 марта 2024

40 пилотов подали заявки на участие во встрече воздухоплавателей в Великих Луках
13 марта 2024

Великолучане рассказали, как отмечают Масленицу
13 марта 2024

В Пскове началось обеспыливание
13 марта 2024

Заседание общественного штаба по наблюдению за выборами проходит в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...