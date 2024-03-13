Самые интересные детские площадки в Псковской области назвал эксперт

17:10, 13 марта 2024, ПАИ

Самые интересные детские площадки в Псковской области назвал генеральный директор компании «Авен-Псков» Андрей Савин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 марта.

«Очень интересная площадка стоит в Печорах у центра «Дом паломника» при монастыре. Она довольно большая и интересна тем, что грамотно спланирована. То есть там отделены зоны для отдыха взрослых, зоны для занятий спортом, зоны для детей старшего и младшего возраста», – рассказал эксперт.

Он также выделил детскую площадку в стиле ЭКО, установленную в парке на реке Милевке. «Люди начинают, так сказать, не то что уставать от этих ярких красок. Но всё это яркое начинает потихоньку раздражать... То есть сейчас стремятся к какой-то натуральности. И на Милевке как раз представлена такая площадка. Там идут брёвна круглые, интересная конструкция вроде домика, что-то такое интересное для детей», – отметил Андрей Савин.

Теоретически такие площадки можно было бы запустить и в массовое производство, но тут остро встаёт вопрос финансирования, уточнил эксперт. «Немногие дворы могут себе это позволить. Понятно, что нет предела совершенству, но дальше мы заглядываем к себе в карман и понимаем, что, к сожалению, это нам не по средствам», – отметил гость радиоэфира.