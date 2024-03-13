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Международный день числа «Пи» отмечают сегодня

Международный день числа «Пи» отмечают сегодня, 14 марта, сообщает calend.ru.

Впервые этот день отметили в 1988 году в научно-популярном музее Эксплораториум в Сан-Франциско, а придумал этот неофициальный праздник физик из Сан-Франциско Ларри Шоу. С этим числом мы сталкиваемся при изучении круга и окружности.

Число π — математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине ее диаметра. В цифровом выражении π начинается как 3,141592... и имеет бесконечную математическую продолжительность.

Это число открыли вавилонские маги, по мнению специалистов. Его использовали при строительстве Вавилонской башни. Предположительно, что число «Пи» использовали также при строительстве храма царя Соломона.

Ученые и математики любят этот праздник и отмечают его разнообразными физико-математическими и кулинарными мероприятиями. Обычно в этот праздник выпекают круглые торты с нарисованным «Пи» в середине. Кроме того, Международный день числа «Пи» совпадает с днём рождения Альберта Эйштейна.

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