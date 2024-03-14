К середине июля на Запсковье появится новая спортплощадка

10:10, 14 марта 2024, ПАИ

К середине июля на Запсковье рядом с детсадом №28 появится новая спортплощадка, сообщил директор МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» Ерем Сафарян в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, чтобы приступить к благоуйстройству территории, нужно дождаться хорошей погоды. «Потому что в основном там земляные работы: установка светильников, устройство дорожек из брусчатки, посадка шаровидных ив, - пояснил Ерем Сафарян. - Работы несложные, и завершить их планируется к 15 июля».

Благоустройство будет выполнено на основании заявки, которая подана инициативной группой жителей Пскова.

«На площадке будет ринг для панна-футбола и несколько уличных тренажёров», - уточнил Ерем Сафарян.