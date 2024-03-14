Водоснабжение временно отключат на нескольких улицах Острова 15 марта
Водоснабжения временно не будет на нескольких улицах Острова завтра, 15 марта. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
Воды не будет с 8:30 до 17:00 в связи с устранением аварии, поэтому нужно иметь её запас, отметили в муниципалитете.
Водоснабжения не будет на улицах Карла Маркса, Космонавтов, Зиновьева, Красной, Советской (дома № 25 и 27, в зданиях почты, полиции и в аптеке), Петрова (дома № 45 и 46), а также Васильева.
«Приносим извинения за доставленные неудобства», – отметили представители муниципалитета.
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