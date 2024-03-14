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Уборку песко-соляной смеси с дорог начали в Великих Луках

Уборку песко-соляной смеси с тротуаров, дорог и лотковой части начали в Великих Луках, пишет Luki-News со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Уборку песко-соляной смеси с дорог начали в Великих Луках. Фото: предоставила администрация Великих Лук

В городе производится сухая уборка с применением подметально-уборочной машины и трактора. Мойка дорожных покрытий будет производиться при установлении положительной среднесуточной температуры воздуха.

В день вывозят около 25 кубических метров песка. В дневное время работают две бригады, в ночное – три машины и два трактора. Кроме того, убирают парки и скверы.

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