Уборку песко-соляной смеси с дорог начали в Великих Луках

11:21, 14 марта 2024, ПАИ

Уборку песко-соляной смеси с тротуаров, дорог и лотковой части начали в Великих Луках, пишет Luki-News со ссылкой на администрацию муниципалитета.

В городе производится сухая уборка с применением подметально-уборочной машины и трактора. Мойка дорожных покрытий будет производиться при установлении положительной среднесуточной температуры воздуха.

В день вывозят около 25 кубических метров песка. В дневное время работают две бригады, в ночное – три машины и два трактора. Кроме того, убирают парки и скверы.