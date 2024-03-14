Изборский музей просит не жечь костры в Мальской долине
Изборский музей просит не жечь костры в Мальской долине. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
«На территории памятника природы «Изборско-Мальская долина» и памятника археологии федерального значения «Труворово городище» строго запрещено разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать мусор», - напомнили в музее.
Разжигание костра и неконтролируемый пал травы могут стать причиной лесного или торфяного пожара, который наносит большой вред флоре и фауне.
В огне гибнут свежие травы, кустарники и молодые деревца. Плодородие почвы снижается, а полезная микрофлора, которая помогает растениям бороться с болезнями, исчезает. Огонь угрожает и растущим на заповедных территориях редким растениям, занесенным в Красную книгу.
В случае обнаружения пожара или признаков горения следует звонить в единую службу спасения по телефону 01 (с мобильного телефона – 112).
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