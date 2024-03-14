65 цирковых коллективов выступят на международном фестивале в Пскове

13:24, 14 марта 2024, ПАИ

65 цирковых коллективов выступят в рамках Международного фестиваля циркового искусства «Псковский скоморох», сообщили ПАИ в пресс-службе администрации.

В программе выступления будет представлено более 140 номеров. Артисты приедут из различных городов России, а также из Белоруссии и Латвии. В пятницу, 29 марта, покажут программу «Все любят цирк». В субботу, 30 марта, пройдёт гала-концерт циркачей.

В воскресенье, 31 марта, пройдёт сразу два выступления. Программу под названием «Цирковые выкрутасы» представят в 12:00 и 15:00.

Напомним, проект Псковского цирка – Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» в 2023 году стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получил грант в 500 тысяч рублей.