65 цирковых коллективов выступят на международном фестивале в Пскове
65 цирковых коллективов выступят в рамках Международного фестиваля циркового искусства «Псковский скоморох», сообщили ПАИ в пресс-службе администрации.
В программе выступления будет представлено более 140 номеров. Артисты приедут из различных городов России, а также из Белоруссии и Латвии. В пятницу, 29 марта, покажут программу «Все любят цирк». В субботу, 30 марта, пройдёт гала-концерт циркачей.
В воскресенье, 31 марта, пройдёт сразу два выступления. Программу под названием «Цирковые выкрутасы» представят в 12:00 и 15:00.
Напомним, проект Псковского цирка – Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» в 2023 году стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получил грант в 500 тысяч рублей.