16 марта Изборский музей приглашает отпраздновать Масленицу

15:52, 14 марта 2024, ПАИ

16 марта Изборский музей-заповедник приглашает на интерактивные программы и квесты в честь Масленицы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Также в этот день всех ждёт сетоская кухня, бесплатная выставка живописи и блины в музейном кафе.

Программа:

- Выставка «Связь поколений». Вечные нравственные и семейные ценности в живописи современных художников и советских мастеров. 10:00 – 17:00, ул. Печорская, 37.

- «Крепость духа». Сборные экскурсии по Изборской крепости в 11:00, 13:00, 15:00, сбор группы – ул. Печорская, 37.

- «Родная сказка». Интерактивная программа для всей семьи в интерьере купеческого дома – сказки, загадки, масленичные традиции и обычаи, пословицы и поговорки. 12:00, ул. Печорская, 32.

- «БОйкая изБОрская наБОйка». Мастер-класс по изготовлению куклы-масленки в изборском сарафане и традиционных сувениров в 13:00, ул. Печорская, 32.

- «Ключи от Изборска». Масленичные приключения в Изборской крепости в 15:00, сбор группы – ул. Печорская, 37.

- «Музейная лакомка». Самые вкусные блюда русской кухни, те самые изборские блины и ароматный чай. 10:00 – 17:00, музейное кафе «Блинная».

- «Королевские угощения народа сето. Seto Rahva kuningriigi söögi». Секреты сетоской кухни, традиционные сытные блюда Королевства Сетомаа. 11:00 – 17:00, Сетоский амбар, ул. Печорская, 37.