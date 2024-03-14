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Общество

О соцконтракте рассказали псковичам в штабе общественной поддержки

О социальном контракте как способе реализации бизнес-идеи рассказали в штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 14 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

О соцконтракте рассказали псковичам в штабе общественной поддержки. Фото здесь и далее предоставили в штабе общественной поддержки в Пскове

На встречу пригласили студентов, начинающих предпринимателей и тех, кто только хочет начать свой путь в самозанятости. Организаторы мероприятия объяснили участникам нюансы, как можно получить социальный контракт, а также привели конкретные примеры. Отметим, что встреча прошла в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья».

Заместитель начальника территориального отдела Пскова комитета по социальной защите Псковской области Наталья Волкова подчеркнула, что оказание помощи на основе соцконтракта может идти по четырём направлениям. В частности, это развитие личного подсобного хозяйства, поиск работы, индивидуальная предпринимательская деятельность или преодоление трудной жизненной ситуации.

Однако самое главное условие для того, чтобы получить соцконтракт, – семья или одиноко проживающий человек должны иметь среднедушевой доход не выше прожиточного минимума. На данный момент эта сумма – 15 298 рублей.

На встрече также присутствовали те, кто уже получил социальные контракты и успешно реализовал свою бизнес-идею.

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