Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Алексей Наумец проводит встречу в Пскове по организации патриотического воспитания

Рабочая встреча с представителями исполнительных органов власти, некоммерческих организаций (НКО) и силовых структур проходит в фонде «Защитники Отечества» в Пскове сегодня, 15 марта, передает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

На встрече обсуждают вопросы организации патриотического воспитания молодежи. Кроме того, на мероприятии участникам вручили сертификаты о прохождении обучения в центре «Воин».

К присутствующим обратился сенатор от Псковской области Алексей Наумец: «Давайте поздравим наших коллег. Это большая работа. Участники СВО, военных конфликтов свои знания передают молодым ребятам. Я общаюсь с воинами, вдовами военнослужащих – им огромное спасибо, что не оставили нас. Одна из наших задач – патриотическое воспитание молодежи. Мы должны все усилия сосредоточить на воспитании допризывной молодежи».

Дети принимают активное участие в спортивных эстафетах, мастер-классах, конкурсах рисунках и других подобных мероприятиях, подчеркнула руководитель Псковского филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева.

«Наша страна очень сильно объединялась во время СВО. Фонд «Защитники Отечества» направляет свою деятельность на защитников Отечества, членов их семей и ветеранов боевых действий», – резюмировал Алексей Наумец.

«У нас сейчас запустился конкурс чтецов среди школьников. Регулярно проходит форум "Мы помним". Если приходит обращение через фонд Защитники Отечества, то мы всегда приходим на помощь. Регулярно проходит акция "Мы вместе". Работа ведётся и молодежь активно помогает - сейчас весна. Молодежь активно облагораживает памятники», – обратила внимание директор АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Алеся Михачёва.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 марта 2024

Алексей Наумец проводит встречу в Пскове по организации патриотического воспитания
14 марта 2024

Псковичи вошли в десятку лучших на международной мультиолимпиаде «Математика и технологии программирования»
14 марта 2024

О профилактике наркомании среди подростков рассказали полицейские на родительском собрании в Пыталовской школе
14 марта 2024

Масленицу отметили в Красногородской коррекционной школе-интернате
14 марта 2024

Новые фонари установили на улице Молодых Патриотов в Пушкинских Горах
14 марта 2024

Специалисты отреставрировали и укрепили стены Изборской башни Псково-Печерского монастыря
14 марта 2024

Конкурс школьных сочинений «Люблю тебя, моя малая родина!» прошёл в Пушкиногорском районе
14 марта 2024

Студенты ПИШ Союзного государства ПсковГУ посетили предприятие «Рухсервомотор» в Минске

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...