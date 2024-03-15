Алексей Наумец проводит встречу в Пскове по организации патриотического воспитания

10:47, 15 марта 2024, ПАИ

Рабочая встреча с представителями исполнительных органов власти, некоммерческих организаций (НКО) и силовых структур проходит в фонде «Защитники Отечества» в Пскове сегодня, 15 марта, передает корреспондент ПАИ.

На встрече обсуждают вопросы организации патриотического воспитания молодежи. Кроме того, на мероприятии участникам вручили сертификаты о прохождении обучения в центре «Воин».

К присутствующим обратился сенатор от Псковской области Алексей Наумец: «Давайте поздравим наших коллег. Это большая работа. Участники СВО, военных конфликтов свои знания передают молодым ребятам. Я общаюсь с воинами, вдовами военнослужащих – им огромное спасибо, что не оставили нас. Одна из наших задач – патриотическое воспитание молодежи. Мы должны все усилия сосредоточить на воспитании допризывной молодежи».

Дети принимают активное участие в спортивных эстафетах, мастер-классах, конкурсах рисунках и других подобных мероприятиях, подчеркнула руководитель Псковского филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева.

«Наша страна очень сильно объединялась во время СВО. Фонд «Защитники Отечества» направляет свою деятельность на защитников Отечества, членов их семей и ветеранов боевых действий», – резюмировал Алексей Наумец.

«У нас сейчас запустился конкурс чтецов среди школьников. Регулярно проходит форум "Мы помним". Если приходит обращение через фонд Защитники Отечества, то мы всегда приходим на помощь. Регулярно проходит акция "Мы вместе". Работа ведётся и молодежь активно помогает - сейчас весна. Молодежь активно облагораживает памятники», – обратила внимание директор АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Алеся Михачёва.