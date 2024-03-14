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Культура

Новый выставочный проект «225. Галерея портретов А. С. Пушкина» представит «Михайловское»

16 марта в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» представят новый выставочный проект «225. Галерея портретов А. С. Пушкина». Как сообщили ПАИ в заповеднике, новая экспозиция в рамках программы юбилейного пушкинского года подготовлена к 102-й годовщине послереволюционного возрождения музея: Государственный заповедник «Пушкинский уголок» официально был создан постановлением Совета народных комиссаров от 17 марта 1922 года.

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

На выставке, «в рифму» юбилейной дате, представлено 225 портретных изображений Пушкина в живописи и графике, в скульптуре, в медальерном и декоративно-прикладном искусстве, даже на почтовых марках и конвертах. По времени создания этот ряд открывают прижизненные изображения поэта — гравюры выдающегося русского гравёра и рисовальщика Николая Уткина (1827), английского художника Томаса Райта (по рисунку 1836 года). Наиболее поздние экспонаты — портреты Пушкина, созданные уже в нашем веке, вплоть до 2023 года. «Продолжая поиск “своего поэта“, наши современники подтверждают ставшие крылатыми слова Виссариона Белинского о том, что “Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества. Каждая эпоха произносит о них своё суждение, и как бы ни верно поняла она их, но всегда оставит следующей за нею эпохе сказать что-нибудь новое и более верное и ни одна никогда не выскажет всего“», — констатировали в «Михайловском».

Выставка «225. Галерея портретов А. С. Пушкина» развёрнута в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника «Михайловское» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Её торжественное открытие 16 марта назначено на 15:30.

В музее добавили, что позднее, в 16:00, здесь же, в музейном НКЦ, состоится праздничный концерт. Перед жителями и гостями региона выступят молодые, но уже известные музыканты из Москвы — Катерина Анохина (цимбалы) и София Каландадзе (арфа). Программа, которую они представят в Пушкинском заповеднике, включает в себя произведения русских композиторов XIX — первой половины XX столетия: М. И. Глинки, К. Н. Лядова, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, Н. К. Метнера — как классические «шлягеры», так и сочинения, почти неизвестные широкому слушателю. Концерт назвали «Воспетая мудрость. По сказкам Пушкина».

Вход на концерт и на выставку в день её открытия — свободный.

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