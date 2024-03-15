Владимир Путин призвал немедленно начать реализацию поставленных в послании задач

15:35, 15 марта 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства РФ призвал немедленно приступить к выполнению задач, поставленных в послании Федеральному Собранию.

«К работе этой нужно приступать немедленно, при этом важно обеспечить детальное планирование всех элементов каждого национального проекта», – заявил глава государства на совещании 14 марта.

Пять новых национальных проектов, которые президент анонсировал в послании, должны запустить в 2025 году. Речь идёт о появлении нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь России», «Кадры» и «Экономика данных».

В сфере экономики поставлен ряд важнейших задач. Среди них – увеличение ВВП России на 20 % до 2030 года, выход России на четвёртое место в мире по размеру ВВП по паритету покупательной способности, запуск 12 проектов технологического суверенитета, создание не менее 100 индустриальных технопарков, создание единой цифровой системы мер поддержки для малого бизнеса и многое другое.

В сфере здравоохранения поставлены задачи создать более четырёх тысяч объектов здравоохранения к концу 2030 года; продолжить модернизацию медицинских учреждений первичного звена; переоснастить перинатальные центры, детские больницы, женские консультации; обновить материально-техническую базу федеральных учреждений здравоохранения.

В сферах образования и подготовки кадров также поставлено много важных задач. Среди них – обновление материально-технической базы более 2 500 зданий детских садов и 9 300 школ, появление флагманских школ лидерского уровня в 12 регионах страны, увеличение числа инженерных школ в России вдвое – до 100, подготовка одного миллиона специалистов и квалифицированных рабочих для отраслей технологического суверенитета страны к 2028 году, а также много другое.

Также согласно поставленным задачам, до 2030 года качество ЖКУ вырастет у 40 миллионов человек, создадут 70 производств станков, оборудования и промышленных роботов, а увеличение вычетов по НДФЛ на детей вдвое начнёт работать с 2025 года и охватит десять миллионов родителей и опекунов в год.