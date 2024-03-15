Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Владимир Путин призвал немедленно начать реализацию поставленных в послании задач

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства РФ призвал немедленно приступить к выполнению задач, поставленных в послании Федеральному Собранию.

Владимир Путин призвал немедленно начать реализацию поставленных в послании задач. Фото: ПАИ

«К работе этой нужно приступать немедленно, при этом важно обеспечить детальное планирование всех элементов каждого национального проекта», – заявил глава государства на совещании 14 марта.

Пять новых национальных проектов, которые президент анонсировал в послании, должны запустить в 2025 году. Речь идёт о появлении нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь России», «Кадры» и «Экономика данных».

В сфере экономики поставлен ряд важнейших задач. Среди них – увеличение ВВП России на 20 % до 2030 года, выход России на четвёртое место в мире по размеру ВВП по паритету покупательной способности, запуск 12 проектов технологического суверенитета, создание не менее 100 индустриальных технопарков, создание единой цифровой системы мер поддержки для малого бизнеса и многое другое.

В сфере здравоохранения поставлены задачи создать более четырёх тысяч объектов здравоохранения к концу 2030 года; продолжить модернизацию медицинских учреждений первичного звена; переоснастить перинатальные центры, детские больницы, женские консультации; обновить материально-техническую базу федеральных учреждений здравоохранения.

В сферах образования и подготовки кадров также поставлено много важных задач. Среди них – обновление материально-технической базы более 2 500 зданий детских садов и 9 300 школ, появление флагманских школ лидерского уровня в 12 регионах страны, увеличение числа инженерных школ в России вдвое – до 100, подготовка одного миллиона специалистов и квалифицированных рабочих для отраслей технологического суверенитета страны к 2028 году, а также много другое.

Также согласно поставленным задачам, до 2030 года качество ЖКУ вырастет у 40 миллионов человек, создадут 70 производств станков, оборудования и промышленных роботов, а увеличение вычетов по НДФЛ на детей вдвое начнёт работать с 2025 года и охватит десять миллионов родителей и опекунов в год.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 марта 2024

Глава Псковского района Наталья Фёдорова проголосовала на выборах президента с помощью ДЭГ
15 марта 2024

100-летняя великолучанка проголосовала на выборах президента России
15 марта 2024

Глава Палкинского района Ольга Потапова проголосовала на выборах президента с помощью ДЭГ
15 марта 2024

15,1% составила явка в Псковской области на выборы президента России на 15:00
15 марта 2024

Владимир Путин призвал немедленно начать реализацию поставленных в послании задач
15 марта 2024

Директор псковского «Экопрома» проголосовал на выборах президента России
15 марта 2024

Сенатор Алексей Наумец проголосовал на выборах президента России
15 марта 2024

Алексей Севастьянов: Каждый голос на выборах президента России – осиновый кол в хребет западной русофобии

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...