Она ждёт каждый самолёт: собаке в аэропорту Пскова ищут новых хозяев

16:50, 15 марта 2024, ПАИ

Собака прибилась к Международному аэропорту Пскова имени княгини Ольги. Сейчас животное наблюдает за вылетом каждого самолёта. Сотрудники аэропорта рассказали корреспонденту ПАИ, что сейчас для собаки ищут новых хозяев.

Предположительно, собаку бросили хозяева, у которых не было документов на её перевозку. «Точно ли её оставили хозяева и бросили, сказать не можем. Однако некоторые говорят, что так и было. Собака живёт возле аэропорта примерно месяц – она не то чтобы откуда-то прибежала. И никуда за месяц она особо не уходила – всё время животное находится тут. Она смотрит и ждёт каждый самолёт. Затем бежит и смотрит на тех, кто поднимается или спускается по трапу. Мы пытаемся её отогнать каждый раз, потому что она может попасть или под автобус, или под самолёт», – отметили сотрудники аэропорта.

У собаки была раненая лапа, однако сейчас, по их словам, всё стало лучше. В данный момент животное стало немного побаиваться людей из-за того, что его пытаются отогнать от транспорта.

«Она, конечно, может подойти к людям. Не агрессивная. Если бы нашёлся человек, который её заберёт, мы бы были рады», – рассказали сотрудники аэропорта.

Сейчас собаку просто называют Рыжик. «Она бежит к каждому самолёту. А когда её отгоняют, она просто сидит и наблюдает, кто же выходит из самолёта или улетает. Я думаю, что если бы она никого не ждала, то это было бы ей неинтересно. Мы надеемся, что кто-то найдётся, кто захочет взять её себе. Очень нам её жалко», – заключили собеседники ПАИ.

Те, кто хочет забрать собаку, могут обратиться по номеру 8-911-384-86-41.