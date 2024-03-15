Патриотичный детский уголок оборудовали на избирательном участке в Опочке

20:34, 15 марта 2024, ПАИ

Патриотичный детский уголок оборудовали на избирательном участке № 349 в Опочке. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

«Пока родители голосуют, у детей есть возможность интересно провести время. Здесь и фломастеры, и раскраски, и шары в цветах триколора, и даже Московский Кремль! Патриотично», – пишет газета.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

15,1 % составила в Псковской области явка на выборы президента России на 15:00 15 марта.