15,1% составила явка в Псковской области на выборы президента России на 15:00

15:39, 15 марта 2024, ПАИ

15,1% составила явка в Псковской области на выборы президента России на 15:00 15 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Проголосовало 62 696 человек из 413 829 избирателей без учёта ДЭГ.

С помощью дистанционного электронного голосования проголосовало 39 % избирателей (30 238 человек) от общего числа зарегистрированных пользователей.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.