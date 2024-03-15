15,1% составила явка в Псковской области на выборы президента России на 15:00
15,1% составила явка в Псковской области на выборы президента России на 15:00 15 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
Проголосовало 62 696 человек из 413 829 избирателей без учёта ДЭГ.
С помощью дистанционного электронного голосования проголосовало 39 % избирателей (30 238 человек) от общего числа зарегистрированных пользователей.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Глава Псковского района Наталья Фёдорова проголосовала на выборах президента с помощью ДЭГ
Глава Палкинского района Ольга Потапова проголосовала на выборах президента с помощью ДЭГ