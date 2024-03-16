Стать сотрудником завода «Титан-Полимер» стало проще

10:18, 16 марта 2024, ПАИ

Городской офис завода «Титан-Полимер» по работе с персоналом открылся в Пскове. Все желающие устроиться на предприятие теперь могут обратиться в офис в центральной части города и получить актуальную информацию о вакансиях, условиях труда, социальных гарантиях и выпускаемой заводом продукции. Об этом ПАИ сообщили в компании.

Сегодня предприятию «Титан-Полимер» требуются сотрудники инженерно-технических специальностей, а также операторы и аппаратчики на производство БОПЭТ пленки, такие как оператор дистанционного пульта управления линии производства, машинист экструдера, оператор-учётчик, аппаратчик изготовления пленочных материалов и другие профессионалы.

«Титан-Полимер» предлагает конкурентную заработную плату на рынке труда, соцпакет, осуществляет доставку сотрудников из нескольких районов города на рабочее место, а также проводит обучение и переобучение сотрудников за счёт предприятия, выдается удостоверение о получении новой профессии. Завод также принимает студентов для прохождения производственной практики.

«Радует, что с каждым днем на завод приходит всё больше молодежи. Мы помогаем начать трудовую карьеру на предприятии даже тем, у кого нет профильного образования. С открытием городского офиса каждый, кто хочет трудоустроиться к нам на предприятие, сможет обратиться к специалисту Департамента по управлению персоналом непосредственно в городе, получить необходимую информацию об условиях труда, должностных обязанностях, подробнее узнать о самом заводе и продукции, которую мы выпускаем», – отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

По его словам, «Титан-Полимер» – это не только один из ключевых промышленных объектов в регионе. В перспективе он станет базой для развития межотраслевого кластера с участием предприятий Псковской области, что позволит дополнительно создать порядка двух тысяч рабочих мест. Кроме того, планируется формирование инжинирингового центра с целью создания научной базы для разработки новаций отечественной полимерной продукции, подчеркнул Кирилл Неретин.

Адрес и время работы офиса: Псков, Октябрьский проспект, дом 50, 2 этаж, офис 11б. В будние дни он работает с 08:30 до 17:30 (в пятницу с 08:30 до 16:30), обед – с 12:30 до 13:30.

Телефон 8 (8112) 222-098 (добавочный 2333).

Завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») – это производственный комплекс по созданию импортозамещающего и экспортоориентированного производства биаксиально-ориентированных ПЭТ (БОПЭТ) пленок. Завод располагается в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе.

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