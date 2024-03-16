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Общество

Чебурашка посетил избирательный участок в Кунье

Чебурашка посетил избирательный участок в Кунье, сообщает газета «Пламя».

  • Чебурашка посетил избирательный участок в Кунье
    Фото: газета «Пламя»
  • Чебурашка посетил избирательный участок в Кунье
    Фото: газета «Пламя»
  • Чебурашка посетил избирательный участок в Кунье
    Фото: газета «Пламя»
  • Чебурашка посетил избирательный участок в Кунье
    Фото: газета «Пламя»
  • Чебурашка посетил избирательный участок в Кунье
    Фото: газета «Пламя»
  • Чебурашка посетил избирательный участок в Кунье
    Фото: газета «Пламя»
  • Чебурашка посетил избирательный участок в Кунье
    Фото: газета «Пламя»
  • Чебурашка посетил избирательный участок в Кунье
    Фото: газета «Пламя»

Зашёл на избирательный участок Чебурашка под песню «Я русский» Шамана и продемонстрировал всем свой новый паспорт.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

 

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

 

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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