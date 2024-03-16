Игорь Иванов: Голоса отданы!

18:24, 16 марта 2024, ПАИ

Председатель и большинство сотрудников СОП Псковский облсовпроф проголосовали на выборах президента Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Продолжается голосование, выбираем президента нашей страны. Традиционно, в своей родной школе проголосовал на избирательном участке, сделал свой выбор в пользу сильной и процветающей России! Придите на выборы! Вместе мы сила – голосуем за Россию!» – прокомментировал ход выборов председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.