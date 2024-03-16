50,14% составила явка на выборы президента России на 20:00 в Псковской области

20:39, 16 марта 2024, ПАИ

50,14 % составила явка в Псковской области на выборы президента России на 20:00 16 марта, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов. Об этом сообщает корреспондент ПАИ из информационного центра избирательной комиссии Псковской области.

Проголосовало 250 236 человек (50,14 %) с учётом ДЭГ.

На избирательных участках в Псковской области проголосовало 182 786 человек (43,41 %). С использованием ДЭГ проголосовало 67 450 человек – 86,48 % от общего числа зарегистрированных пользователей.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.