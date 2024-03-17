Борис Елкин: Работники ЖКХ решают сотни сложных бытовых задач
Работников ЖКХ поздравил с профессиональным праздником глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«Сегодня профессиональный праздник у работников жилищно-коммунального хозяйства – людей, от труда которых зависит комфорт, благополучие и чистота в наших домах, на улицах, в парках и других общественных местах», – отметил глава города.
Борис Елкин также подчеркнул, что работники ЖКХ решают сотни сложных бытовых задач, работают в любую погоду и в любое время суток, чтобы обеспечить нас всем необходимым, и заслуживают нашей искренней благодарности.
«Спасибо вам за вашу ответственность и любовь к профессии. Крепкого здоровья вам, успехов в работе и благодарности от тех, кто ценит ваш труд!» – поблагодарил он.
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