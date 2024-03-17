Наблюдатель из Кыргызстана хотел бы внедрения ДЭГ на выборах в его стране

13:14, 17 марта 2024, ПАИ

Международные наблюдатели хотели бы видеть систему ДЭГ в своих странах, заявил директор Евразийского центра компетенций и занятости, член молодёжного совета Шанхайской организации сотрудничества, международный наблюдатель из Кыргызстана Мирлан Парханов на брифинге в Общественной палате Псковской области сегодня, 17 марта.

«Весь мир движется в сторону цифровизации, и электронное голосование – это естественный процесс цифровизации, к которому рано или поздно придут все страны. И я бы очень хотел видеть систему ДЭГ в своей стране, потому что это очень удобно и прозрачно», – отметил Мирлан Парханов.

Также он подчеркнул, что за время пребывания в Псковской области международные наблюдатели смогли лично проверить систему ДЭГ и убедиться в её прозрачности. «Дистанционное голосование – это выбор молодых людей. Старшее поколение предпочитает голосовать лично на участке», – рассказал о своих наблюдениях спикер.

Ранее сообщалось, что международные наблюдатели не выявили нарушений в избирательном процессе в Псковской области.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15–17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.