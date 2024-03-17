Масленицу провожают у избирательного участка в Псковском районе

14:02, 17 марта 2024, ПАИ

Концерт, посвящённый проводам Масленицы, проходит у избирательного участка № 137 в деревне Родина Псковского района сегодня, 17 марта. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.

На мероприятие пришли избиратели и жители деревни. Артисты Родинского дома культуры и областного колледжа искусств представили танцевальные и музыкальные номера.

Кроме того, для гостей мероприятия были подготовлены различные народные игры и забавы: «Растяпа», «Ручеёк», «Дударь» и многие другие.

Ранее сообщалось, что ансамбль «Сказ» выступает на избирательном участке № 44 в Пскове.