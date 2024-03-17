Ансамбль «Сказ» выступает на избирательном участке № 44 в Пскове

11:46, 17 марта 2024, ПАИ

Заслуженный коллектив народного творчества России, ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева выступает у входа на избирательный участок № 44, сообщает корреспондент ПАИ.

Для псковичей, которые пришли отдать голос за будущего президента РФ, исполняют народные песни, а на балалайке играет сам руководитель заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева Константин Абабков.

Ранее сообщалось, что 52,05 % составила явка на выборы президента России к 10:00 в Псковской области.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где желающие могут, приехав в Псковскую область 15–17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположены возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.