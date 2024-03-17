Проверку проводят по сообщению о гибели мужчины при пожаре в Гдовском районе
В Гдовском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.
16 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из домов в деревне Низовицы Гдовского района тела мужчины со следами воздействия высоких температур. Пострадавшим является одинокий 46-летний хозяин дома.
Причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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