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Происшествия

Проверку проводят по сообщению о гибели мужчины при пожаре в Гдовском районе

В Гдовском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Проверку проводят по сообщению о гибели мужчины при пожаре в Гдовском районе. Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

16 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из домов в деревне Низовицы Гдовского района тела мужчины со следами воздействия высоких температур. Пострадавшим является одинокий 46-летний хозяин дома.

Причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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