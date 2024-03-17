В Пскове выявили 26 не вставших на воинский учёт иностранцев

22:08, 17 марта 2024, ПАИ

Военные следователи в Пскове совместно с работниками военной комендатуры провели рейд по выявлению граждан призывного возраста, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учёт. Об этом ПАИ сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

По итогам рейдов было выявлено 26 нарушений правил пребывания в России иностранных граждан призывного возраста, проживающих в Пскове. Семи из них вручили повестки. Гражданам также сообщили об уголовной и административной ответственности за уклонение от призыва на военную службу.